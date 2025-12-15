¡Le impidieron llegar a su destino! El impactante siniestro que sucedió en Vallejo

La zona de Vallejo vivió una escalofriante historia luego de que un tráiler impidiera que una madre y su hija llegaran a su destino. Los hechos ocurrieron cerca de las 9 de la mañana y el responsable se dio a la fuga. Así reporta ‘El Diablo’ Becerril el impactante caso de la mujer que murió atropellada por un trailero.