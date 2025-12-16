¡Las legendarias tortas de Coapa! ¿Serán las más grandes de la CDMX?
Rahmar nos presumió una joya culinaria que se distingue por su gran sabor y tamaño: las legendarias tortas de Coapa. ¡Ojo a todos los ingredientes!
En el tour de Rahmar por el sur de la CDMX, encontró una enorme y legendaria joya gastronómica: las tortas más grandes de Coapa. Una buena tortuga lleva milanesa, salchicha, queso, pierna y más. Se dice que este gustito es exclusivo para los de buen diente. ¡Garantizado por La pura sabrosura!