inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Las legendarias tortas de Coapa! ¿Serán las más grandes de la CDMX?

Rahmar nos presumió una joya culinaria que se distingue por su gran sabor y tamaño: las legendarias tortas de Coapa. ¡Ojo a todos los ingredientes!

Videos,
Al Extremo

En el tour de Rahmar por el sur de la CDMX, encontró una enorme y legendaria joya gastronómica: las tortas más grandes de Coapa. Una buena tortuga lleva milanesa, salchicha, queso, pierna y más. Se dice que este gustito es exclusivo para los de buen diente. ¡Garantizado por La pura sabrosura!

Videos