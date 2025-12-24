inklusion logo Sitio accesible
¡Los cacharon in fraganti presuntamente cometiendo fechorías en Azcapotzalco!

En plena temporada de fiestas decembrinas, cámaras de videovigilancia captaron cuando unos malandrines, presuntamente, cometían fechorías. ¡Aquí las imágenes!

Por medio de cámaras de videovigilancia, dos sujetos fueron evidenciados, presuntamente, tratando de cometer alguna fechoría en Azcapotzalco. Al parecer, después de su atraco, habrían huído con bolsas y mochilas llenas de los artículos que podrían haber sustraído. Aquí el reporte completo de ‘El Diablo’ Becerril.

