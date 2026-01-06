Demonio en forma de mujer se apareció en Live de este influencer: VIDEO

Este es uno de los videos más interesantes que la red ha popularizado en días recientes, pues según algunas posturas de los usuarios, un demonio fue el que interactuó con este joven influencer mientras hacía un video en vivo. Por ello, aquí está el video del momento que se sintió bastante perturbador en medio de la transmisión de esta estrella de internet.

¿Influencer se cruzó con un demonio a mitad de su Live?

La pieza videográfica en cuestión resulta por lo menos inquietante, pues justamente se percibe cómo un joven se cruza en su Live con una mujer a la que solamente se le veían sus ojos. Estaba cubierta tal como sucede en el oriente, por lo que no causó extrañeza al principio. Fue unos instantes después donde comenzaron los conflictos ante esta interacción.

En un inicio comenzaron a bailar ambos la música que estaba de fondo en el video del joven. Sin embargo, cuando el creador de contenido quiso hablar con la mujer, ella comenzó con actitudes que pusieron tensión e incomodidad en el ambiente. Por ello, se tomó la decisión de poner en audio El Corán.

Esta fue la situación que desencadenó el desconcierto total de los que acompañaban el Live y del propio influencer, pues la mujer comenzó a gritar de manera desaforada. Por ello, muchos indican que no se trataba de una persona, sino de un Djiin. Estos son demonios del sueño, los cuales son característicos en la cosmovisión de los países islámicos.

¿Qué se sabe de este influencer y su interacción con el supuesto demonio?

Tras las actitudes tan inquietantes de esta mujer, el perfil se desconectó y de inmediato muchos usuarios quisieron verificar lo ocurrido. Supuestamente algunos dieron con la persona pero indicaron que tenía contenido sobre todo, perturbador. Pero otros tantos, aseveraron que dichos momentos se vivieron con una figura demoníaca que se disfrazó con la silueta de una mujer. Sin embargo, otros tantos dijeron que pudo ser un montaje o la tan utilizada Inteligencia Artificial.