Influencer revela que el fantasma de su hija fallecida juega en el cementerio

Una vez más, las redes sociales han logrado a adueñarse de la atención de los internautas. La influencer Menis León sorprendió al revelar que el fantasma de su hija fallecida juega en el cementerio con otro niño fallecido.

No es la primera vez que este tipo de situaciones es expuesto en las plataformas digitales y que se convierte en viral. Es que todo lo considerado paranormal suele convertirse en un imán para muchos internautas, mientras que otros son escépticos y dan inicio a debates online.

¿Qué fue lo que contó Menis León?

A través de su cuenta de TikTok @meenis8, Menis León se mostró en un video y hablando directamente a la cámara. La joven indicó que fue al cementerio para adornar el nicho en donde se encuentran las cenizas de su hija fallecida y que, al requerir ayuda para acomodar la escalera, la mujer que cuida el lugar le hizo una impactante revelación.

“¿Tú eres la mamá de la recién nacida? Te voy a decir algo, nadie quiere venir porque entre tu niña y el niño que está más abajo juegan. Todas las cosas alrededor se caen y dicen que se siente muy pesado”, le dijo la mujer a la tiktoker que se mostró sorprendida. Menis León dijo que la cuidadora le remarcó que “nadie quiere venir a estar parte porque tu niña y el niño están jugando”.

¿Cómo reaccionaron las redes al relato de Menis León?

“¿O sea nadie que nadie quiere a mi niña en el cementerio porque hace travesuras?”, se preguntó Menis León y añadió: “No soy muy de la idea de que esté aquí. O sea, si ella está en algún lugar está en el cielo”.

Tras el relato de la tiktoker el video se ha convertido en viral, no deja de sumar visualizaciones y ha dado lugar a comentarios de todo tipo. “Yo soy médium y sabes los niños pequeños se van directo al cielo así que no puede ser tu bebita”, “Si fuera tu niña y el niño la energía no se sentiría nada pesada”, “Los niños no se hacen fantasmas, los demonios se hacen ver como niños”, “Se quejan de los niños en los aviones, centros comerciales y ahora en el cementerio” y “Yo sentiría bonito de que mi bebita tenga amigos. Yo también perdí una hijita”, son algunos de los comentarios tras el posteo.