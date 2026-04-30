Día del Niño: Las mejores banderillas estilo coreanas en la CDMX

El chef Rahmar nos lleva a las afueras del metro San Joaquín en la Ciudad de México para conocer las mejores banderillas, mismas que tienen un sabor inigualable. La más popular es la estilo coreana aunque también hay crunchy, en forma de dinosaurio y algunas pueden ir con papas a la francesa. Las dulces tienen chocolate y bombón por lo que es una idea perfecta para consentir a los pequeños.