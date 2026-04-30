“Me anexó para robarme” | Programa Completo de Acércate a Rocío del 30 de abril del 2026
Eduardo dice que su hermana lo anexó sin siquiera él tener ninguna adicción, asegura que solo quería robarle, “mi hermanita quería robarme cómodamente y eso no se vale”.
Eduardo declara que su hermana decidió anexarlo solo para poder robarle, dice que los problemas con ella siempre han existido, “ella siempre quiso llevar la vida de ser una princesa”, y cuenta “yo salí a fumar un cigarro, pasa la camioneta, se bajan dos tipos, uno me carga y me avienta a la camioneta, me empezaron a pegar...”, y él alega que básicamente fue secuestrado. Entérate del desenlace en el programa completo de Acércate a Rocío.