“Me anexó para robarme” | Programa Completo de Acércate a Rocío del 30 de abril del 2026

Eduardo declara que su hermana decidió anexarlo solo para poder robarle, dice que los problemas con ella siempre han existido, “ella siempre quiso llevar la vida de ser una princesa”, y cuenta “yo salí a fumar un cigarro, pasa la camioneta, se bajan dos tipos, uno me carga y me avienta a la camioneta, me empezaron a pegar...”, y él alega que básicamente fue secuestrado. Entérate del desenlace en el programa completo de Acércate a Rocío.