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Entrevista con Laura Flores: Todo sobre ‘Bling Bling'; el nuevo concierto infantil que todos los niños aman

Conoce al unicornio y las tres muñecas que están llevando música y energía a todos los niños.

Laura Flores habla en exclusiva con Blanca Martínez “La Chicuela” y Alex Garza en el foro de Al Extremo para dar a conocer ‘Bling Bling’, el nuevo concierto infantil que está cautivando a todos los niños y niñas y el cuál tiene como propósito transmitirle a los pequeños el amor por el arte y la música.

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