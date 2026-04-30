Entrevista con Laura Flores: Todo sobre ‘Bling Bling'; el nuevo concierto infantil que todos los niños aman
Conoce al unicornio y las tres muñecas que están llevando música y energía a todos los niños.
Laura Flores habla en exclusiva con Blanca Martínez “La Chicuela” y Alex Garza en el foro de Al Extremo para dar a conocer ‘Bling Bling’, el nuevo concierto infantil que está cautivando a todos los niños y niñas y el cuál tiene como propósito transmitirle a los pequeños el amor por el arte y la música.