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Julio habla de su salida de MasterChef 24/7 y sorprende al señalar a su favorito para ganar

Julio habló sobre su experiencia en MasterChef 24/7 y reveló quién considera favorita para llevarse el triunfo.

Por: Hugo Pantoja

Julio llegó a Al Extremo para hablar sobre su paso por MasterChef 24/7, agradecer el apoyo recibido y compartir las experiencias que se lleva de la competencia. Julio reconoció que no esperaba vivir todo lo ocurrido y aseguró que ahora tiene más ganas de volver a salir y disfrutar la vida. Además, señaló a Flor como su favorita para ganar.

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