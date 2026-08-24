Julio habla de su salida de MasterChef 24/7 y sorprende al señalar a su favorito para ganar

Julio llegó a Al Extremo para hablar sobre su paso por MasterChef 24/7, agradecer el apoyo recibido y compartir las experiencias que se lleva de la competencia. Julio reconoció que no esperaba vivir todo lo ocurrido y aseguró que ahora tiene más ganas de volver a salir y disfrutar la vida. Además, señaló a Flor como su favorita para ganar.

