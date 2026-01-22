¿México supera a la IA? Carrera de gallos con botas y sombrero desconcierta a internet

Recientemente, un video viral ha encendido la conversación en redes: Una carrera de gallos con botas vaqueras y sombrero, organizada aparentemente durante una feria tradicional en México, generó una escena divertida y única, a pesar de que algunos otros han cuestionado si es real o fue generado con inteligencia artificial.

Ahora lee: ¿Blockbuster podría regresar como una plataforma de streaming en 2026? Esto sabemos

Así es la carrera de gallos que sorprendió a internet

En las imágenes se puede observar un ambiente completamente festivo y tradicional, pues en un carril pintado sobre el suelo, varios gallos aparecen en la línea como si se tratara de una carrera. Una de las partes más notables del video es que cada uno de los gallos porta botitas y un pequeño sombrero, mientras el presentador anima la carrera con el micrófono en la mano; alrededor, entre sombreros y muchas risas, los espectadores animan y empiezan la carrera.

Tradición mexicana o creatividad sin límites

Es bien sabido que México es conocido por su capacidad de mezclar tradición, humor y espectáculo popular, pues en sus ferias es común que se puedan incluir actividades con animales, concursos extravagantes y dinámicas que celebran la identidad local, por lo que para muchos espectadores este video solo es una muestra más del ingenio mexicano.

¿Por qué algunos creen que es IA?

Dentro de la conversación digital, algunos espectadores aseguran que lo curioso de la vestimenta de los gallos y detalles en la gente del público no parecen auténticos, lo que los ha llevado a pensar que es un video generado con IA hiperrealista.

México, viralidad y cultura digital

Si vamos más allá de si el video fue creado con inteligencia artificial o no, el curioso momento muestra algo clave: México sigue marcando tendencia todo el tiempo.