¿Blockbuster podría regresar como una plataforma de streaming en 2026? Esto sabemos

Las especulaciones de un nuevo servicio de entretenimiento de Blockbuster suenan fuerte, pues recientemente volvió a instalarse en la conversación global. Todo parece indicar que el ex gigante del entretenimiento podría regresar como plataforma de streaming.

¿Blockbuster podría regresar como plataforma de streaming?

Durante décadas, Blockbuster fue sinónimo de entretenimiento en casa; sus locales marcaron a más de una generación con esos pasillos llenos de carátulas, estrenos agotados y la gratificante calma de tomarse el tiempo para elegir la cinta perfecta sin el agobio de los catálogos interminables . Por eso, cuando la marca parecía definitivamente archivada en la memoria colectiva, su nombre volvió a circular con fuerza entre los internautas.

Las señales que despertaron los rumores sobre Blockbuster

Actualmente, el sitio web de Blockbuster oficial sufrió un cambio pequeño pero significativo que encendió las alertas, pues en la actualidad muestra su logotipo clásico acompañado por una frase breve y cargada de simbolismo: “Estamos rebobinando tu película”.

Otro detalle que no pasó desapercibido para los internautas es un enlace que redirige directamente a Sling, una plataforma de televisión por streaming muy posicionada en Estados Unidos, con el que se desataron especulaciones sobre una posible alianza, una prueba de mercado o incluso una estrategia para medir el interés del público antes de un anuncio mayor.

Blockbuster vuelve a la conversación: ¿Renace como plataforma de streaming en 2026?

Blockbuster y Netflix: El error que aún pesa

Para los internautas, el posible regreso de Blockbuster no se deja pasar sin recordar uno de los episodios más citados en la historia empresarial: La decisión de Blockbuster de no adquirir Netflix a comienzos de los años 2000, momento en el que el gigante subestimó el modelo digital, marcando una etapa en la manera en que se hacían negocios en la época.

¿Es viable un regreso de Blockbuster al streaming?

Es importante señalar que hasta ahora no hay ningún anuncio oficial sobre el regreso de Blockbuster como plataforma de streaming, por lo que no existen anuncios oficiales sobre catálogo, precios, alcance internacional o fecha de lanzamiento. Aunque para los más conspiracioncitas, la posible llegada de la plataforma podría llegar en cualquier momento de este año. No obstante, algunos otros mencionan que, de ser así, el reto sería enorme, gracias al mercado actual saturado de plataformas que compiten por atención, licencias y suscriptores.

Nostalgia como estrategia: ¿Suficiente para volver?

Para nadie es un secreto que la nostalgia es una poderosa herramienta de marketing, por lo que la incógnita es si ese recuerdo colectivo será suficiente para transformarse en una propuesta real y sostenible.