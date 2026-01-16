Maestro de veterinaria le enseña a sus alumnos cómo hablarle a los animales: VIDEO

En más de la viralidad que tiene mucho contenido en el mundo de los animales, aquí el que destaca es un ser humano. Es decir, en las redes sociales se ha compartido el video de un joven que presume que sus clases de veterinaria de la facultad son las mejores. El nivel de enseñanza es tan alto, que el profesor les enseña a imitar los sonidos que los animales hacen al comunicarse. He aquí la prueba.

¿Este Profesor sabe comunicarse con los animales?

Uno de los sueños de muchos niños es lograr comunicarse y entender a sus perros, gatos o mascotas con las que conviven. Y aunque la tecnología no ha permitido llegar a ese punto, este profesor le enseña a sus alumnos cómo realizar los sonidos de algunas especies, sobre todo de las aves.

El nombre del profesor es Rogelio Carrera, quien se presume tiene una clase de excelencia en la carrera de veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. En parte de la enseñanza del docente, indica que este tipo de detalles ayuda para que se forme un lazo más empático en la atención a las criaturas y facilita diagnósticos cuando se les atiende.

La habilidad del profesor fue algo que se manifestó de inmediato en los videos que se viralizaron. Usando las manos o solamente la boca, se observa y escucha en las piezas audiovisuales la forma tan idéntica que Rogelio reproduce los sonidos de las aves. Ante eso, las personas aplaudieron la dinámica de una clase que según los reportes, ha marcado de manera positiva a muchos alumnos que pasaron por ella.

¿Qué dijeron las redes del maestro que enseña a hablar con animales?

En un ámbito estrictamente inmediato, todos se sorprendieron de la calidad con la que el maestro imita los sonidos de las distintas especies. Además, algunos expertos en la materia también indicaron que este tipo de cosas resulta muy útil, lejos de que sea algo que en estos momentos se viralizó.

Por ello, el video compartido por el alumno Obed González trascendió bastante y muchos agradecen por mostrarle al mundo el compromiso total de un docente para preparar a los profesionistas del futuro.