Tiktoker es aplaudida por alimentar perritos en Navidad

En estas fechas se habla mucho de las buenas obras y buscar el apoyo para los que menos tienen. Por ello, esta tiktoker no dejó pasar la oportunidad de ayudar a los que no tienen voz (palabras de la propia influencer) y estuvo alimentando perritos en estas fechas donde el frío y el hambre se sienten de manera más intensa.

¿Qué hizo esta tiktoker para alimentar perritos de la calle?

En la actualidad existe una severa preocupación por el trato y cuidado que se le da a los animales, en especial a los perros y a los gatos. Ante eso, lo ocurrido con esta influencer le ha generado buenos comentarios de parte del espacio digital. Y es que le preparó una cena especial a los perritos que se encontrara en las calles.

La oriunda de Guanajuato preparó una cena especial donde compró pollo y complementó un caldito para todos aquellos que tuvieran la fortuna de encontrarse con el carro de esta creadora de contenido. En el video se ve cómo algunos perritos e incluso gatos son alimentados por la influencer y su familia… que le ayudaron en esta noble labor.

Angie Menchaca (nombre de la influencer) intentó que esa acción no fuera algo simplemente aislado, sino que funcionara como un incentivo para ayudar a quienes lo necesiten en estas fechas. Ella misma reconoció que tal vez no fue mucho lo hecho, pero que quiso apoyar a seres vivos que sufren en demasía en estos tiempos.

¿Qué dijeron las redes sociales de lo hecho por esta tiktoker?

En general este tipo de acciones es aplaudido por las personas en general. Sin embargo, cada vez se habla más de acciones que pueden ser mucho más completas para el apoyo de estos animales. Desde adoptar perritos callejeros, hasta llevarlos a sitios donde puedan ser aceptados. Y es que alimentarlos en una sola ocasión o mal alimentarlos puede generarle complicaciones posteriores, esto en medio de un problema bastante severo con los animales que viven por montones en las calles de todo el país.