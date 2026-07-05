El Fan Festival de Zócalo ya se está pintando de verde, blanco y rojo previo al partido México vs. Inglaterra del Mundial 2026.
Los mexicanos han comenzado a llegar al Fan Festival del Zócalo de la Ciudad de México previo al partido de México vs. Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Todo está listo para la fiesta en el Fan Festival del Zócalo de la CDMX previo al partido de octavos de final de México vs. Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sigue toda la cobertura en Al Extremo.