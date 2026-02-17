Mujer explota contra la amante de su esposo y le da fuerte golpiza que se hizo viral

En redes sociales se puede encontrar todo tipo de videos, algunos muy divertidos y otros que dejan a los usuarios sorprendidos por lo impactante de sus acciones. Tal es el caso de una mujer que decidió vengarse de la supuesta amante de su esposo y se hizo viral.

De acuerdo con lo que se sabe, una mujer se enteró de que su esposo le estaba siendo infiel y la reacción de ella la ha viralizado en redes. Y es que, se ha comenzado a circular un video en donde se puede observar la forma en que agrede de manera física a la tercera en discordia.

Mujer agrede a la supuesta amante de su esposo

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las mujeres involucradas, pero se mencionó que estos hechos ocurrieron en Santiago Tulyehualco, Xochimilco en la Ciudad de México. Cabe mencionar que el video fue grabado el pasado 11 de febrero del año en curso, sin que hasta la fecha se conozcan más detalles de lo sucedido.

Además, se confirmó que la esposa era la mujer que vestía de color mostaza, quien no dudo en agredir a la otra persona que sale en el video cuando se enteró de esta situación. En las imágenes se observa como la agarran del chongo y le da golpes en la cara, afirmando que le va a comentar a su marido lo que había hecho.

Te pasaste de ver…, yo soy la banda, pero sí se quiso pasar de ver…

Por si fuera poco, la otra mujer le detalla que si ella quiere quedarse con esa idea, que ella no tiene problema alguno, pero en redes sociales se ha comenzado a comentar sobre esta situación. Algunos defendieron a la esposa, mientras que otros defendieron a la amante.

