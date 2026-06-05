5 ideas de manualidades de KPop Demon Hunters para aprender las capitales de México con Rumi, Mira y Zoey

Así como las tablas de multiplicar, aprender las capitales de los estados de México es un reto al que todos nos enfrentamos en la escuela primaria y que al principio parece muy difícil de lograr. Para vencerlo, una gran opción es usar recursos didácticos tematizados con nuestros personajes favoritos. Por ejemplo, a continuación te compartiremos algunas ideas de manualidades de KPop Demon Hunters para aprender las capitales.

Existen juegos sencillos que puedes hacer con pocos materiales para que los niños se familiaricen y comiencen a relacionar las capitales de los estados de la República Mexicana. En la elaboración de estas manualidades caseras puedes agregar imágenes y stickers de KPop Demon Hunters, para que los juegos sean tematizados y, por lo tanto, mucho más atractivos.

Imágenes y stickers de KPop Demon Hunters para descargar y usar en tus manualidades

En plataformas como Pinterest y redes sociales como TikTok, hay muchas plantillas gratuitas con imágenes de KPop Demon Hunters que puedes descargar, imprimir y recortar para hacer stickers caseros o para que formen parte de manualidades. De esta manera, "Las Guerreras KPop" pueden ayudar a tu hija o sobrina a aprender las capitales de México.

5 ideas de manualidades de KPop Demon Hunters para aprender las capitales de los estados de México

1. Memorama

Este es uno de los mejores juegos para aprender las capitales de México, el cual puedes tematizar con "Las Guerreras KPop". La idea es que cada par de tarjetas con una capital y un estado, tengan una misma imagen de algún personaje; puede tratarse de dos imágenes iguales de "Rumi", "Mira" y "Zoey", por ejemplo.

2. Llavero

Aquí la idea es muy similar, pero no se trata de jugar a adivinar sino de conformar un llavero que los niños puedan llevar a todos lados. Al tener imágenes de sus personajes favoritos, puede ser más llamativo prestarle atención a la información que el llavero contiene.

3. Dominó casero, una de las manualidades de KPop Demon Hunters para aprender las capitales

Esta idea nos encantó porque, para avanzar en el juego de dominó, forzosamente tienes que ir memorizando las capitales de los estados de la República. Para tematizar el juego, puedes recurrir a tarjetas un poquito más grandes, agregar algunas imágenes de las "Huntrix" y que todo el set tenga los colores característicos de estos personajes.

4. Lotería

Un sencillo juego de lotería hecho en papel y plastificado puede ser muy útil como material didáctico, sobre todo cuando los niños tienen que memorizar datos como las capitales de México.

5. Rompecabezas

¿Cómo se vería un rompecabezas tematizado con los colores de "KPop Demon Hunters" e imágenes de la exitosa película? Es momento de descubrirlo y armar un material didáctico sumamente original.