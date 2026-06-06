La Chef Isabel Carvajal confiesa cuál es el secreto para que un restaurante sea exitoso en MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 no solo nos ha dejado retos casi imposibles de conseguir, peleas, amistades que parece que podrían durar toda la vida, encuentros y hasta romance, también muchos consejos de los chefs más reconocidos en su área, y para muestra basta un botón. Durante una de sus clases, la Chef Isabel Carvajal decidió romper el misterio y revelar la verdadera columna vertebral de un negocio gastronómico próspero.

La Chef Isabel Carvajal no habló de especias exóticas ni de técnicas de vanguardia que podrían dejar boquiabierto a cualquiera; habló de tiempo y eficiencia en el servicio. El momento, que se sintió tan genuino como el calor de las hornallas, ocurrió mientras la chef asesoraba a María y al resto de los integrantes del Mundo MasterChef 24/7. Entre harinas y con las manos en la masa, Carvajal soltó la máxima que rige su imperio culinario: "El secreto es que las recetas que normalmente la gente hace en mucho tiempo, tú aprendas a hacerlas rápido". Así, dejó claro que tanto la calidad del servicio como la velocidad importan en todas las cocinas más exitosas.

Isabel Carvajal llega a MasterChef 24/7 con un papel muy importante por cumplir. |ESPECIAL/TV AZTECA

La regla de los cuatro minutos de la Chef Isabel Carvajal en MasterChef 24/7

Para poner en perspectiva la exigencia de sus palabras, la Chef Carvajal reveló algo impactante sobre la operación de sus propios restaurantes: el platillo más tardado en salir de su cocina toma, como máximo, cuatro minutos. Esta velocidad no solo transforma la experiencia para los clientes, sino que impacta directamente en la caja registradora. Al reducir los tiempos de preparación al mínimo, la capacidad de rotación de las mesas se multiplica, permitiendo atender a más personas, lo que explicó que esto aumenta la capacidad en comparación con otros lugares.

Al final del día, este tipo de consejos nos dejan en claro que la alta cocina en MasterChef 24/7 volvió a demostrar que el éxito no solo se sirve en un plato bonito; se calcula en el reloj.

