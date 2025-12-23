Niño se aparece mientras influencer husmea en una casa abandonada: VIDEO

En la actualidad el contenido paranormal realmente ha perdido bastante interés por lo repetitivo que se volvió el formato. En el pasado era común ver materiales mucho más auténticos y es que la IA ya metió dudas y escepticismo a todos los que incluso eran fanáticos de este rubro del contenido digital. Sin embargo, lo captado por este influencer en Perú ha dejado múltiples comentarios. En sus videos se ve claramente la presencia de un niño en medio de una casa abandonada.

¿Cómo grabó este influencer a un niño en una casa abandonada?

A principios de mes este video generó innumerables reacciones entre el público del creador de contenido, situación que trascendió cada vez más hasta llegar a diversos países de habla hispana. En este caso, México también se unió a la conversación, pues el video incluso tiene calidad de película.

Algunos argumentan que seguramente se trata de Inteligencia Artificial, pues tampoco entra en el típico video donde la calidad de imagen es nula por grabarse en la noche. Aquí el debate radica en que claramente un niño se les apareció a lo largo de las distintas tomas y en diferentes partes del complejo abandonado.

A lo largo del material que se ha rescatado de esta experiencia que tuvo Antonio Park, se percibe como el niño era consciente de los visitantes y aún así salía a jugar con ellos presentes. En ese sentido, el creador de contenido intentó interactuar con él y al momento que parecía que lograba entablar una charla… desapareció.

¿Es real la grabación del niño fantasma que recogió el influencer?

El lugar visitado por parte de este personaje de internet es El Fortín de Carabayllo, el cual es un recinto histórico al tratarse de un sitio que albergó al Ejército Libertador del general José Martín alrededor de 1821. Sin embargo, se convirtió en un espacio lleno de misticismo. Y algunos argumentan que lo grabado por el influencer no puede ser Inteligencia Artificial, pues son fragmentos rescatados de una transmisión en vivo que se realizó para tener la experiencia documentada.