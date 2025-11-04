VIDEO: El fantasma de un niño en una carretera causa miedo

Los videos que circulan en las redes sociales deben reunir diversos requisitos para que los internautas los conviertan en virales. Uno de ellos puede ser que se trata de un registro paranormal como lo que ha sucedido en Chiapas con un niño fantasma y que ahora viaja de celular en celular.

No es la primera vez que un hecho paranormal es captado en video. Las plataformas digitales son un gran depósito de videos y fotografías en torno a los cuales se inician serios debates para hallarles una explicación.

¿Un niño fantasma en Chiapas?

El video en cuestión fue publicado en la red social X por la cuenta @QuePocaMadre_Mx y muestra una carretera solitaria que pertenecería a la localidad de Pasté, del municipio de Zinacantán, en el estado de Chiapas. La filmación se realiza desde el interior de un automóvil y deja ver que es de noche y aparenta ser una zona poco transitada.

😨🛣️ NIÑO “DESAPARECE” EN PLENA CARRETERA 👻🔴



📍#Chiapas || Automovilistas que transitaban por la vía a #Zinacantán, en la localidad de #Paste, captaron en video a un pequeño parado en medio de la carretera… que segundos después desaparece sin dejar rastro. 😱… pic.twitter.com/S4OlmIr1Kk — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 3, 2025

Sin embargo, en las imágenes se puede apreciar la figura de un niño cerca de unos árboles. El pequeño se encuentra de espaldas y que parece desvanecerse en el aire, sobreponiendo al conductor que decide dar la vuelta. La maniobra le permite pasar nuevamente por el lugar pero con la sorpresa de que ya no hay nadie.

¿Qué dijeron las redes del niño fantasma?

El video no tardó en multiplicar las visualizaciones y llegar a otras redes sociales, por lo que se ha viralizado. El niño fantasma de Chiapas ha dado lugar a un intenso debate entre los internautas dividiendo opiniones entre quienes consideran que se trata de un evento paranormal y quienes afirman que solo fue una ilusión óptica.

Los usuarios de las redes sociales se han manifestado tras ver el video y, la gran mayoría, ha afirmado que se trata de un fantasma real. Otros, aplauden la valentía del conductor de retornar y volver a pasar por el lugar, mientras que los más escépticos remarcan que podría tratarse de un simple reflejo en el parabrisas del rodado. El tema está instalado y sigue generando opiniones cruzadas.