Al Extremo Fin de Semana | Programa 16 de agosto del 2025

¡Feliz cumple, Irma! Rahmar nos enseñó a preparar un delicioso platillo garnachero: pastel azteca; los H.D.S.P.M. hicieron de las suyas en Tláhuac, pero la justicia los alcanzó. Alejandra Carvajal nos contó la espeluznante Leyenda del Nahual y la Bruja Zulema le hizo a Irma Miranda un infalible ritual para decretar un buen año.

Además, Fernando Lozada consoló a varias almas acongojadas en la CDMX y festejamos el cumpleaños de Irma Miranda con pastel y muchas sorpresas.