Al Extremo | Programa 13 de diciembre del 2025

En la emisión del 13 de diciembre de Al Extremo, nos enseñan como los sueños se hacen realidad con el Juguetón y todo lo que está detrás de él, además el chef Rahmar nos enseña a preparar unas ricas enmoladas para compartir en familia y en la sección Humanos Dan su Peor Momento, Jorge “El Diablo” Becerril mostró como un “diablero” fue víctima de robo por tres sujetos.