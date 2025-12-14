Al Extremo | Programa 13 de diciembre del 2025
Ailen, Otilia y Gonzalo fieles creyentes de Santa Lucía patrona de la luz que permanece hasta en los momentos más oscuros.
En la emisión del 13 de diciembre de Al Extremo, nos enseñan como los sueños se hacen realidad con el Juguetón y todo lo que está detrás de él, además el chef Rahmar nos enseña a preparar unas ricas enmoladas para compartir en familia y en la sección Humanos Dan su Peor Momento, Jorge “El Diablo” Becerril mostró como un “diablero” fue víctima de robo por tres sujetos.