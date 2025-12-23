Perrito al lado de la carretera se acercó a influencer para no morir abandonado

El abandono de animales es un problema real en muchísimos lados dentro del país y este video que lo demuestra se ha viralizado entre los internautas. Un influencer que se encontraba haciendo ejercicio se percató del abandono de un perrito, el cual se acerca al hombre con la intención de recibir auxilio. Así fue el trágico final de este lomito.

¿Cómo ocurrió el intento de rescate de este perrito?

En Facebook este influencer tiene bastantes seguidores, por ello este video en su cuenta ya llegó a más de 193 mil reacciones. En esta pieza se observa cómo el hombre que es dueño del perfil sale a correr en la mañana y a mitad de su trayecto se encuentra a un perrito café que poco a poco se acercó con él.

Cuando el animalito se acerca a la toma grabada desde el celular, se percibe que el perro estaba en muy malas condiciones. Se le notaba muy flaquito, cansado y dispuesto a ser rescatado por alguien que se apiadara de él. Y precisamente este creador de contenido fue el afortunado rescatista… aunque la historia termina en un triste final.

En el video se escucha cómo al ver a este lomito, el hombre comienza a llorar tras conmoverse por una imagen donde un animalito está pidiendo amor y ayuda, pues tal como lo explica el influencer, estaba al borde del colapso. Y es que aunque se intentó rescatarlo… el perrito falleció cuando se dirigían al veterinario.

¿Quién es el influencer que trató de salvar al perrito?

Aunque el creador de contenido no documentó todo el proceso del intento de rescate, comentó que el animal llegó a él en muy malas condiciones. Le habló a su gente para que lo recogieran en carro, pero no llegaron al veterinario. El perrito murió entre los brazos de este influencer, quien se dedica a la propagación de información sobre refugios y también denuncias sobre abuso de animales en México. En Facebook, el hombre cuenta con 4.3 millones de seguidores y es sumamente apreciado por su comunidad, pues sus labores están enfocadas en ayudar a estos seres que están sufriendo maltrato.