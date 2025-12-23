Horóscopo de Nana Calistar hoy, martes 23 de diciembre; amor, amistad, dinero y suerte abundarán en estos signos zodiacales
No te pierdas las predicciones de Nana Calistar para este martes, 23 de diciembre. Consulta tu horóscopo para el día de hoy: la suerte y el amor parecen alinearse y marcar un nuevo comienzo, recordándonos que a veces el destino conspira justo en el momento indicado.
Los horóscopos hablan de ciclos que se cierran y oportunidades que se abren, y en esta ocasión el destino juega a favor. La energía astral apunta a un giro inesperado, donde la suerte se convierte en aliada y cada decisión parece guiada por una fuerza superior. Nada ocurre por casualidad por eso te presentamos los horóscopos de hoy, martes 23 de diciembre, por Nana Calista .
¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 23 de diciembre?
Es momento de decir lo que sientes sin guardarte nada, pero también de aprender a decirlo con cabeza y no solo con el coraje. Ten mucho cuidado a quién le entregas tu corazón, porque podrías volver a salir lastimado.
Extrañarás mucho a un ser querido que ya no está físicamente contigo, y aunque duela, sin darte cuenta sigue acompañándote y protegiéndote cada día; presta atención a señales, sueños o recuerdos que llegan justo cuando más lo necesitas.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 23 de diciembre?
No le tengas miedo a una nueva oportunidad en el amor, porque estás entrando en un ciclo donde llegarán opciones y hasta vas a tener para escoger. Ten mucho cuidado con todo lo que sale de tu boca, porque tus palabras pueden convertirse en arma de doble filo.
En cuestiones de dinero, ojo con noticias poco favorecedoras, es momento de poner en la balanza lo que realmente importa y lo que solo te quita paz.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 23 de diciembre?
Estás en una etapa muy favorable, donde lo que te propongas puede cumplirse, siempre y cuando te comprometas de verdad y no solo lo pienses. Entrarás en una etapa de sueños premonitorios, así que pon mucha atención a lo que sueñas, porque ahí se te revelarán cosas que están por suceder. No ignores las señales.
Además, entrarás en un ciclo donde andarás de lengua bien suelta, diciendo lo que sientes y piensas sin miedo, al punto que te va a valer mauser lo que los demás opinen. Solo recuerda: decir la verdad es bueno, pero sin necesidad de herir.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 23 de diciembre?
Se aproximan momentos muy buenos en los que tu vida tomará un nuevo rumbo y sentido; planes y sueños que llevabas tiempo deseando empezarán a hacerse realidad, aunque al principio no lo creas.
Se marca enfermedad de un familiar, nada para entrar en pánico, pero sí para estar al pendiente y brindar apoyo. Otra situación familiar que se presentará fortalecerá aún más la relación de sangre.
¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 23 de diciembre?
Ya no estás para andar rogando atención ni explicando tu valor, quien te quiera bien sabrá cómo tratarte. Cuida mucho tu imagen y tu forma de comportarte frente a la persona que te interesa, porque podrías decepcionarla si te ve demasiado confianzudo o jugando a quedar bien con todo mundo.
Si quieres lograr metas y proyectos, no te hagas chiquito, porque estás en una etapa muy buena para que las cosas se acomoden a tu favor, siempre y cuando actúes con decisión.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 23 de diciembre?
Vienen propuestas muy buenas y bastante tentadoras en el área laboral, de esas que te hacen pensar y repensar las cosas, pero aquí va el consejo de oro: no sueltes una rama sin tener bien agarrada la otra, porque podrías quedarte como el perro de las dos tortas.
Ten especial cuidado con una noticia inesperada que llegará por medio de una amistad; no todo lo que te digan será verdad ni tendrá buenas intenciones.
¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 23 de diciembre?
Noticias relacionadas con trámites que hiciste o que estás por hacer saldrán a tu favor, así que respira tranquilo, porque todo empezará a acomodarse mejor de lo que imaginas.
Ojo con una amistad de pelo castaño y piel blanca, porque podría querer hacerte quedar mal o hablar de más; mantén distancia y no cuentes tus planes ni tus penas a cualquiera. No temas a los cambios, Libra, recuerda que actuar distinto es la única forma de obtener resultados distintos.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 23 de diciembre?
Se vienen días muy buenos en los que por fin retomas el control de algo que se te había salido de las manos. No fue casualidad, fue aprendizaje, y ahora tienes más colmillo para no repetir errores.
Si alguna vez desconfiaste de una persona, no fue gratis ni por exagerado; pronto podrías enterarte de una traición o de chismes donde te traen en la boca, así que abre bien los ojos y no te hagas de la vista gorda.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 23 de diciembre?
Vienen días muy positivos y otros no tanto, así es la vida, pero ten mucho cuidado con tus cambios de humor, porque podrías lastimar a miembros de tu familia sin darte cuenta.
Te enterarás del rompimiento de una relación de alguien cercano, lo cual te hará reflexionar sobre tus propias decisiones. Una amistad del pasado podría pedirte disculpas o intentar acercarse de nuevo; escucha, pero no olvides por qué se alejaron en primer lugar.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 23 de diciembre?
Capricornio, recuerda muy bien que las terceras oportunidades ya corren bajo tu responsabilidad, así que luego no andes llorando ni quejándote si vuelven a fallarte. La vida te avisa, tú decides si escuchas o no.
Cuida tu salud, porque a veces abusas de tu buena suerte. Se marcan posibles molestias en la garganta o dolores musculares por algún golpe o movimiento brusco; no te confíes y dale descanso a tu cuerpo.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 23 de diciembre?
Ya no temas a nuevas oportunidades laborales ni sentimentales. Recuerda bien de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar algo que no eres, porque tarde o temprano la verdad sale.
Un viaje se aproxima, y una persona de tierras lejanas podría sentir una fuerte atracción por ti, al punto de buscarte y hasta ofrecerte un compromiso más serio de lo que imaginas.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 23 de diciembre?
Pon mucha atención a tu entorno y a tu economía, porque podrías meterte en aprietos si sigues gastando más de la cuenta solo por ansiedad o por querer quedar bien con todo mundo.
Una amistad podría traicionarte, incluso hablando mal de tu familia, y eso te dolerá más de lo que imaginas.