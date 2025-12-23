Aseguran que Belinda se habría sometido a unos retoques estéticos; ¿dónde ocurrió esto?
Se indica que la actriz y cantante mexicana viajó fuera del país para concretar unos arreglos estéticos. Ante eso, Belinda no ha dicho nada al respecto.
Dado que la artista mexicana se prepara para uno de los proyectos más importantes de su carrera, aseguran que viajó fuera del país para arreglarse unos temas estéticos. Y es que Belinda se prepara para las grabaciones de la serie de Carlota, por lo que busca lucir espectacular previo al inicio de lo que será su protagónico.
¿Ya hicieron las paces? ¡Adame, Eleazar y todos los finalistas de La Granja VIP!
¿Qué arreglos se hizo Belinda en este cierre de año?
Dado que la joven ya no tiene más presentaciones ni citas ante los medios, se indica que viajó hasta Colombia para someterse a lo que se conoce popularmente como estiramiento de la cara. Y es que parece que en trabajos previos le dejaron unos detalles que no le gustaron a la nacida en Madrid. Por ello, en este descanso de actividades, quiso dejarse a tono para lo que traerá consigo el 2026.
Esta información fue compartida por Chris Villegas, agregando también que su primera operación de estiramiento fue hace dos años aproximadamente. Ahora, para que le reviertan esos detalles que no le gustaron, fue con alguien más, esperando que todo salga conforme a lo planeado. Sería hasta finales de enero o principios de febrero que la mexico-española aparecerá ante el ojo público y se le verá bastante renovada.
Este periodista-comunicador también confirmó que ha tenido contacto con la mamá de Belinda y ella misma le ha recomendado ir con un especialista en la zona del cuerpo que se quiera tratar u operar. Y es que esto se une al ruido en las redes sociales, respecto a cuántas operaciones de este tipo se ha hecho el ícono pop.
@dr.estebanorozco Me declaro súper fan Belinda, pero ya que analicé su rostro no me imaginé en lo que iba a resultar este video 😅 Sin duda Beli es una mujer preciosa, ¿tu que opinas de los arreglitos que se ha hecho en su carita? ¿Crees que le han beneficiado o no tanto? Te leo en los comentarios ⬇️ #armonizacionfacial #estetica #medicinaestetica #botox #beli #belifan #makeup #mexico #princesadelpop #fyp #doctorsoftiktok #belindapop ♬ Make It Better (Instrumental) - Anderson .Paak
¿Cuántos arreglos estéticos se ha hecho Belinda?
En general es conocido que la Diva del Pop no responde a la prensa y que por eso se ha generado un tipo de enemistad. Ante eso, solamente se han mencionado diversos movimientos que la cantante se habría hecho... pero sin alguna confirmación oficial. Se habla entre algunos insiders de al menos tres procedimientos, ya con el hecho en este cierre de 2025. Los dos estiramientos faciales y una lipoescultura, reportada por el propio Chris Villegas.