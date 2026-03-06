uno nuevo
VIDEO: Policías de CDMX empujan auto donde se cometió un crimen hacia límites con el Estado de México

Tras cometerse el asesinato de dos personas que viajaban a bordo de un auto, policías de CDMX empujaron el vehículo hacia el municipio de Naucalpan.

Mira el reporte de “El Diablo” Becerril para este viernes 6 de marzo de 2026. En Azcapotzalco se cometió un crimen en contra de dos hombres a bordo de un taxi, pero luego elementos de la policía realizaron un acto indignante. Esto es lo que han dicho las autoridades sobre el incidente.

El Diablo Becerril

