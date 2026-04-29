Exatlón México | Mejores Momentos | Azules caen en el último Duelo de los Enigmas y prometen revancha

El equipo Azul no logró quedarse con la victoria en el último Duelo de los Enigmas, lo que generó frustración entre sus integrantes. Tras la derrota, los atletas dejaron claro que no bajarán la guardia y buscarán redoblar esfuerzos en las próximas competencias para sumar la mayor cantidad de puntos posible y darle la vuelta a la situación.