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Exatlón México | Mejores Momentos | Azules caen en el último Duelo de los Enigmas y prometen revancha

La derrota pesa en el equipo Azul, que ahora va con todo por sumar más puntos.

El equipo Azul no logró quedarse con la victoria en el último Duelo de los Enigmas, lo que generó frustración entre sus integrantes. Tras la derrota, los atletas dejaron claro que no bajarán la guardia y buscarán redoblar esfuerzos en las próximas competencias para sumar la mayor cantidad de puntos posible y darle la vuelta a la situación.

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