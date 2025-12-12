VIDEO | El profesor que llevó a su perrito a clase porque “no tenía con quién dejarlo” y derritió Internet

No es común ir a clases y que tu profesor llegue con su perrito como compañía. Imagínate ser uno de estos alumnos quienes descubrieron que su tierno profesor llevó al salón de clases a su mejor amigo y, si te preguntas: ¿por qué un profesor llevaría a su perrito a clase? La respuesta es simple: no tenía con quién dejarlo y no quería que estuviera solo. Ese gesto, que podría parecer pequeño, terminó convirtiéndose en una de las escenas más tiernas y comentadas en redes sociales esta semana.

El profesor que llevó a su perrito a clase y se volvió viral: la historia detrás del tierno momento

Por suerte, miles de usuarios pueden disfrutar del adorable momento en video, donde se ve al profesor dando clase como cualquier día, con un detalle que cambió todo: sostiene en brazos a su perrito mientras escribe ecuaciones matemáticas en la pizarra. El lomito, totalmente tranquilo y seguro con su amigo, solo observa a los estudiantes frente a él. Incluso algunos usuarios han comentado que parece entender la importancia del momento… o que al menos sabe que es hora de portarse bien.

¿Por qué este momento conmovió tanto?

Algunos dirían que si no ves lo adorable del momento es porque no tienes corazón. Pero no te preocupes, nosotros te explicamos, y es que este adorable señor es la combinación perfecta entre vocación, ternura y humanidad. El profesor no canceló su clase, no pidió ayuda de último minuto; simplemente encontró una solución que le permitiera cumplir con sus alumnos y cuidar a su compañero peludo.

Un perrito siempre hace todo mejor

Muchos piensan que el perrito solo era una distracción para los alumnos, pero en realidad, varios expertos en educación emocional coinciden en que la presencia de animales en zonas educativas o de trabajo puede reducir el estrés y mejorar la atención. Aunque no es algo que se pueda hacer todos los días, este tipo de momentos crea conexiones más humanas entre profesores, alumnos y sus entornos.

