Conoce la lujosa casa en la que vivirán Tammy Parra y su novio Héctor Klünder

La influencer Tammy Parra y Héctor Klünder, quien es su nuevo novio y manager, dieron un gran anuncio que manifiesta que han decidido dejar la Ciudad de México para mudarse a Guadalajara. Allí comenzarán una nueva etapa como pareja.

Por medio de un video que compartieron por YouTube, es que mostraron su lujosa casa en la que van a vivir, donde los envuelve la naturaleza y cuenta con espacios amplios que han dejado muy sorprendidos a sus seguidores.

¿Cuál es el motivo por el que Tammy Parra y Héctor Klünder dejaron la Ciudad de México?

En el video que filmaron pues la creadora de contenido ha explicado el motivo de su mudanza. Se fueron de la Ciudad de México para regresar a vivir en Guadalajara porque ya no se sentía bien en la capital.

Además Tammy Parra ha comentado que luego de un retiro espiritual, comprendió que se sentía “sin raíz, desconectada de quién era” y que en Ciudad de México vivía “como un robot”.

Por otra parte, Héctor Klünder, ha manifestado que el cambio fue impactante debido a que en la Ciudad de México tiene su trabajo.

Su casa tiene grandes ventanales.|Instagram

“Me puse blanco, se me fue el aire (...) dije: '¿qué voy a hacer si se me va?'”.Después de pensar en la situación es que decidió mudarse junto a su novia“¿Qué opinarías si te digo que me gustaría venirme contigo a Guadalajara?”, a lo que Tammy respondió que sería feliz con su decisión.

La pareja cuenta con una lujosa casa

La feliz pareja mostró su lujosa casa que está cerca de Guadalajara en donde van a comenzar su vida juntos. La misma se encuentra en un entorno boscoso.

“Estamos cerca de Guadalajara. Esta es la entrada, como pueden ver está en medio del bosque”, expresó Tammy al mostrar la entrada llena de pinos.

Así es que la creadora de contenido mostró lo más llamativo de su hogar que son las enormes ventanas que permiten apreciar la naturaleza que los rodea.

