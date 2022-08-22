Así suena Alaska, la poderosa colaboración de Camilo y Grupo Firme.

Camilo y Grupo Firme sorprenden a todos sus fans con un divertido tema llamado Alaska. Esta canción forma parte del sexto sencillo del anticipado tercer álbum de estudio De Adentro Pa Afuera de Camilo, el cual saldrá a la venta en septiembre de 2022.

El sencillo junto al video musical ya están disponibles en todas las plataformas digitales, además de que marca la primera colaboración entre Camilo y Grupo Firme.

Alaska fue compuesta y producida por el ganador de cinco Latin Grammy y Édgar Barrera, que relata la historia de un desamor, usando un ingenioso juego de palabras al compás del género regional mexicano.

Esta colaboración llevó a Camilo a explorar no solo un género distinto, sino una nueva tonalidad para cantar historias del corazón.

El video de Alaska, que ya esta disponible en el canal oficial de Camilo en YouTube, fue dirigido por Evaluna Montaner y filmado en Miami, Florida a principios de agosto.

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Camilo y Grupo Firme se unen en colaboración única

Alaska y los ya éxitos Índigo, Pesadilla, Pegao, NASA y Naturaleza son algunos de los temas que forman parte del tercer álbum de estudio de Camilo, titulado De Adentro Pa Afuera, el cual saldrá a la venta en septiembre de 2022 bajo Sony Music Latin/Hecho a Mano.

“Amo a la gente bonita y transparente como Grupo Firme. Hacer una canción con ellos fue algo que me retó y me aventuró muchísimo”, dijo Camilo sobre la colaboración. “Vivir su proceso en el estudio fue toda una experiencia, nos divertimos mucho y creo que ese ambiente que vivimos al grabar se siente en la canción. Estoy muy feliz y para mí es otro sueño hecho realidad que ellos sean parte de mi nuevo álbum”.

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