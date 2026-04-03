Los mejores 5 cortes bob para caras redondas

Los cortes bob son uno de los más elegidos en los salones debido a que son favorecedores para todas las mujeres. Es por esto que te vamos a contar las mejores opciones.

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Si tienes el rostro redondo, los cortes Bob ideales son aquellos que rompen la simetría circular y añaden líneas verticales para alargar visualmente tus facciones. Aquí tienes 5 opciones que son tendencia y muy favorecedoras.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo bob?

Long Bob (Lob)

Este es el corte estrella para caras redondas. Al llegar a la altura de los hombros o un poco más abajo, crea una línea vertical que estira el rostro. Es favorecedor ya que alarga el cuello y reduce visualmente el ancho de las mejillas.

Este corte es muy favorecedor.|Pinterest

Tip: Llévalo con la raya a un lado para romper la redondez.

Bob Asimétrico

En este estilo, un lado es ligeramente más largo que el otro. La asimetría distrae la atención de la forma circular del rostro y crea ángulos más definidos.

Tip: Funciona excelente tanto en cabello liso como ondulado.

Bob Invertido

Más corto en la nuca y gradualmente más largo hacia el frente. El ángulo inclinado hacia adelante ayuda a estructurar la mandíbula y afinar los rasgos.

Tip: Pide que las puntas frontales terminen por debajo de la barbilla para evitar añadir volumen a los costados.

Una gran opción.|Pinterest

Bob con Capas Largas

Ideal si buscas movimiento sin que el cabello se vea demasiado ancho. Las capas deben comenzar debajo de la barbilla. Esto añade dinamismo sin "ensanchar" visualmente la cara.

Tip: Evita las capas cortas a la altura de los pómulos, ya que enfatizan la redondez.

Bob con Flequillo Lateral

Si te gusta el flequillo, la versión lateral es tu mejor aliada. Crea una línea diagonal que "corta" la frente, haciendo que el rostro parezca más ovalado y menos circular.

Este es un gran corte de pelo.|Pinterest

Tip: Nunca elijas flequillos rectos y pesados, ya que acortan el rostro y lo hacen ver más ancho.