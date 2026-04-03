Elena del Río y Fernando Bonilla de ‘La Oficina’ confirman su noviazgo. “Yo tenía novio cuando estábamos grabando la serie”

Ante el gran éxito que ha tenido la serie "La Oficina", cada vez hay más interés sobre los actores que participaron en la adaptación mexicana de "The Office". Desde hace semanas se ha hablado en redes sociales sobre que Elena del Río y Fernando Bonilla son novios en la vida real, pero fue hasta una entrevista reciente que ella lo confirmó y contó cómo inició todo.

La actriz que interpreta a "Sofi" explicó que tenía una relación antes de que se diera el romance con el comediante.

Elena del Río y Fernando Bonilla de "La Oficina" son novios, así lo confirmó ella

Fue en una entrevista de radio, viralizada en el último día, que Elena del Río aceptó que tiene una relación con Fernando Bonilla. Ellos compartieron escenas en todos los capítulos de "La Oficina", pues "Sofi" es uno de los personajes principales y él interpreta a "Jerónimo Ponce III", jefe de la sucursal en Aguascalientes de "Jabones Olimpo".

Al ser cuestionada sobre cómo inició su relación, Elena decidió compartir el "chisme completo". "Yo tenía novio en el momento en que estábamos grabando la serie, entonces no hubo ningún momento de declaración pero yo ya no lo pude negar, me gustaba mucho Fernando".

En su relato, que se caracterizó por ser completamente abierto y franco, Elena del Río contó que fue la hija de Fernando Bonilla quien se dio cuenta de su enamoramiento. "Su hija fue la que le dijo: papá le gustas a ella".

Debido a la atracción que ella misma notó, decidió terminar su relación anterior. "Yo corté, y pues ya", dijo en la entrevista.

Uno de los rasgos principales de "Jero Ponce" en "La Oficina" es que constantemente dice cosas incorrectas o inapropiadas, además de que genera momentos incómodos. Ante eso, Elena admitió que "es fuerte" escucharlo comportarse de una manera tan distinta. "Sigue siendo fuerte hasta el dia de hoy con su otro personaje, el 'Diente de Oro'".

