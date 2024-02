Alessandra Rosaldo no quiere ser abuela del bebé de José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y su novia, Paola Dalay, sorprendieron en días pasados a propios y a extraños al revelar que próximamente se convertirán en padres.

“Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos, pero vamos con todo, menos con miedo”.

Pero eso no es todo, también publicaron un video en el canal oficial de YouTube de José Eduardo Derbez, donde compartieron detalles de cómo se enteraron que serían papás.

“Yo estaba grabando un proyecto y ella traía uno que otro síntoma; no le había bajado. Te dije: ‘Oye, no será un embarazo’ y ella como que dijo que no había forma (…) llegamos a la casa y se hizo la prueba, la dejó en el baño, se salió, nos hicimos medio weyes platicando de otra cosa que ni nos interesaba y pues ya, me metí al baño, salí y le dije que estaba embarazada; lloramos mucho”.

¿Cómo reaccionó Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez declaró que su hijo posiblemente será “mejor papá” que él y que esta noticia los ha vuelto todavía más cercanos. Así mismo, aseguró que estaba muy emocionado y sorprendido, pues no imaginaba que José Eduardo se convertiría en padre.

“Muy contento de la noticia. Ya la sabíamos un poquito antes, pero respetamos los tiempos de José Eduardo, y finalmente ya la dio a conocer. Él está muy feliz, y pues ya voy a ser abuelo otra vez. Yo pensé que no tenía tantas ganas de ser papá, pero lo veo feliz. No sabes cómo me ha pedido consejos, me ha hablado, ha estado más en contacto que nunca y eso me hace feliz. Va a ser un gran papá, incluso mejor que yo”.

¿Alessandra Rosaldo no quiere ser abuela? Sin duda alguna una de las familias más queridas en el mundo del espectáculo es la de los Derbez, quienes se han consolidado como una de las más mediáticas, es por eso que los integrantes de la familia han reaccionado de diferentes maneras a la noticia.

A través de sus redes sociales, Eugenio Derbez aseguró que se encuentra muy feliz por su hijo; sin embargo, esto generó una profunda conversación con su esposa, Alessandra Rosaldo, pues los puntos de vista resultaron ser contradictorios.

“Estoy muy feliz por José Eduardo, pero la verdad es que me van a empezar a bullear otra vez, me van a empezar a decir ‘hay el abuelo, el abuelito ya estás viejito’ y, o sea, ¿me veo cómo abuelo? Dime la verdad”, dijo Derbez.

Ante esto Alessandra Rosaldo respondió que no se ve como una persona de la tercera edad, pero lo interesante se dio cuando el tema fluyo hacia que ella será abuela política. “"No amor, o sea, tú te ves guapísimo, pero ¿cómo no vamos a decir lo de abuelo?”.

Por su parte, Eugenio Derbez le preguntó si quería ser abuela, aquí fue donde se dio el conflicto: “No a ver espérate, yo no voy a ser abuela, yo soy la esposa del abuelo, o sea, el abuelo vas a ser tú, yo lo seré hasta que Aitana tenga hijos, o sea, ahorita nada más me tocó porque es parte de tu paquete, aquí tú eres el que va a ser abuelo, yo no”.