Así reaccionaron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo a la noticia de que serán abuelos

José Eduardo Derbez y Paola Dalay González Hernández sorprendieron a todo el mundo después de anunciar que pronto se convertirán en padres, esto a través de sus respectivas cuentas de Instagram, pero ¿cómo reaccionaron Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

¿Cómo anunciaron que se convertirán en papás? La noticia fue acompañada de una tierna imagen de la pareja y una ecografía. “Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos, pero vamos con todo, menos con miedo”.

Pero eso no es todo, también publicaron un video en el canal oficial de YouTube de José Eduardo Derbez, donde compartieron detalles de cómo se enteraron que serían papás.

“Yo estaba grabando un proyecto y ella traía uno que otro síntoma; no le había bajado. Te dije: ‘Oye, no será un embarazo’ y ella como que dijo que no había forma (…) llegamos a la casa y se hizo la prueba, la dejó en el baño, se salió, nos hicimos medio weyes platicando de otra cosa que ni nos interesaba y pues ya, me metí al baño, salí y le dijo que estaba embarazada; lloramos mucho”, dijo el actor.

¿Cómo reaccionó Victoria Ruffo?

La noticia tomó por sorpresa a Victoria Ruffo, quien al enterarse de la noticia lloró, así lo contó José Eduardo Derbez en su cuenta oficial de YouTube.

“La primera en enterarse fue mi mamá. Le hice una caja que decía ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’ algo así y una prueba de embarazo. Y ya se emocionó muchísimo, nos abrazamos, lo festejamos (…) terminando mi función me regresé con mi mamá y seguimos muy emocionados… lloramos”, declaró José Eduardo Derbez.

Así mismo, aseguró que después de asimilar la noticia, su mamá le dijo: “Vámonos a comprarle cosas’, nos fuimos a comprarle ropa, todavía le dije ‘espérate no sabemos si es niño o niña’, pero mi mamá se emocionó mucho, se volvió loca. Estábamos nerviosos por su reacción, pero creo que estaba excesivamente feliz”.

¿Cuál fue la reacción de Eugenio Derbez?

Después de enterarse que será abuelo una vez más, Eugenio Derbez recurrió a sus redes sociales para publicar un breve pero emotivo mensaje en sus historias de Instagram, el cual acompañó con una fotografía de José Eduardo Derbez y Paola Dalay. “Voy a ser abuelo otra vez. ¡Felicidades Paola y José Eduardo!”, publicó el actor y director mexicano.

