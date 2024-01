Ella es Paola Dalay, la novia de José Eduardo Derbez que pronto será mamá

La familia Derbez seguirá creciendo y no es gracias a Aislinn Derbez, de quien se rumoró que podría estar embarazada, sino por su medio hermano José Eduardo Derbez, quien sorprendió a propios y a extraños al revelar que pronto se convertirá en papá.

El hijo del reconocido actor y productor, Eugenio Derbez, y de la actriz Victoria Ruffo, compartió tremenda noticia junto a su novia Paola Dalay González, esto a través de su cuenta de Instagram.

La noticia fue acompañada de una tierna imagen de la pareja y una ecografía. “Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos, pero vamos con todo, menos con miedo”.

Pero eso no es todo, también publicaron un video en el canal oficial de YouTube de José Eduardo Derbez, donde compartieron detalles de cómo se enteraron que serían papás.

“Yo estaba grabando un proyecto y ella traía uno que otro síntoma; no le había bajado. Te dije: ‘Oye, no será un embarazo’ y ella como que dijo que no había forma (…) llegamos a la casa y se hizo la prueba, la dejó en el baño, se salió, nos hicimos medio weyes platicando de otra cosa que ni nos interesaba y pues ya, me metí al baño, salí y le dijo que estaba embarazada; lloramos mucho”, dijo el actor.

¿Quién es Paola Dalay? Paola Dalay González Hernández es 10 años menor que José Eduardo Derbez, el próximo mes de marzo cumplirá 22 años. Actualmente se desarrolla de forma profesional en el mundo de la moda.

De acuerdo con información de sus redes sociales, es modelo y beauty designer. A lo largo de su corta carrera ha colaborado con diversas marcas de moda y belleza. También comparte tips de belleza en sus redes sociales.

¿Cómo inició su romance?

El romance José Eduardo Derbez con Paola Dalay surgió en el 2020, cuando el hijo de Eugenio Derbez comentó una publicación de la modelo, esto a través de una dinámica de preguntas y respuestas que ella realizó.

“Su fan no era, pero sí lo ubicaba, todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar. (Me sentí) súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé conocerlo y menos ser su novia”, aseguró Paola Dalay.

