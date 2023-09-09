¡Divina! Así deslumbró la hermosa Alex Garza con sus increíbles looks

¡Así deslumbró a todos nuestra hermosa y encantadora conductora! Como todos los días Alex Garza destacó con sus impactantes outfits, robó miradas y suspiros por su fascinante y exquisito gusto en el mundo de la moda, demostrando su gran versatilidad en tonos, maquillaje, accesorios y más. Te presentamos en las siguientes fotos los increíbles looks que lució esta semana en Al Extremo.

¡Preciosa! Así empezó la semana nuestra encantadora conductora. Este lunes lució un conjunto negro de falda y top de una tela muy cómoda y fresca tipo stretch, trasmitiendo autoridad y poder, además de lucir sumamente elegante. El toque especial lo llevó en la falda con una abertura muy sofisticada y sensual a la vez. Para el maquillaje eligió sencillo, el cual hizo lucir su belleza natural con unos labios en tono rosado y para el cabello unas ondas naturales en las puntas.

No hay duda de que el rojo es uno de sus colores preferidos y le favorece al cien por ciento, gracias a que enfatiza sus bellas facciones. En esta ocasión optó por un vestido rojo elegante de manga larga, lleno de diminutos brillos que la hicieron lucir espectacular. Nuestra carismática conductora flechó a todos los televidentes y también a sus seguidores en redes sociales quienes no se hicieron esperar y le dejaron algunos comentarios como: "No estoy soportando tanta belleza", "Lindísima princesa".

¡Bella y encantadora! A mitad de semana nuestra querida Alex Garza lució más que bella portando un increíble vestido entallado de manga larga en tonos verde y beige. Este día decidió llevar el cabello lacio con algo de volumen y nos demuestra que aún con cabello corto, se pueden hacer distintos looks y peinados. Para el maquillaje optó por unas sombrar en tono café, rubor rosa y labios en tono coral.

La guapísima Alex Garza nos presentó las historias más extremas con un impactante estilo. El día jueves nuestra bella conductora deslumbró con un fascinante vestido en tonos azul y verde, con una abertura en la pierna. Este outfit cautivó a todos y en combinación llevó unos tacones de plataforma en tono nude que la hicieron lucir asombrosa. Esta ocasión su maquillaje fue en tonos marrón y los labios rojos fueron el toque especial para lucir su bella sonrisa.

Su estilo es único y siempre le da su toque que tanto caracteriza a nuestra bella conductora. Cerró la semana con un vestido gris y sin tirantes, que estilizaba su hermoso cuerpo y no nos queda duda que su cabello corto combina a la perfección con todo. Portó dos collares muy en tendencia que adornaban su cuello, pero sin duda alguna su sonrisa siempre hará que todo luzca más que perfecto.