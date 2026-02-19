Karol G vive en medio de un problema familiar muy fuerte; esto se sabe

La Bichota sigue en plan grande y disfrutando las mieles de la fama. Hace unos días se le vio como invitada de lujo en la casita del Super Bowl en el show de medio tiempo de Bad Bunny. Sin embargo hace unas horas se desató la polémica en torno a su familia, pues su hermana estaría pasando por un momento muy doloroso. Sin embargo, se especula que Karol G no estaría tan cercana a ella. Esto es lo que se sabe.

¿Qué está pasando en el seno de la familia de Karol G?

El problema que se ventiló en un live que hizo la hermana de la colombiana indica una pelea legal por la custodia de su sobrina. Es decir, Verónica Giraldo platicó con sus fanáticos que en estos momentos sostiene una lucha legal por los derechos de su pequeña de 3 años. Se indica que ella fue abandonada desde los 5 meses de embarazo y que sufrió de violencia psicológica.

“Alguien me dijo que uno no pelea ni por hombres ni por hijos. Y así me duela en algún momento perder a mi hija, en algún momento ella va a saber que yo luché mucho por ella, que traté de darle todo el amor que pude, aunque muchas veces fallé como mamá… Él me dejó a los cinco meses por muchas peleas que tuvimos, y a él no le importaron mis síntomas, ni el sangrado que tenía. Me dio depresión, ansiedad de llamarlo todos los días, y él decía que no quería estar conmigo”.

Sin embargo, muchos se preguntan si no tiene el soporte de la familia, a lo que se contestó con las propias palabras de Verónica. “En esta vida venimos solos y morimos solos, porque hasta los que más dices amar te dan la espalda… Yo creo que ya lo perdí todo en esta vida, mi familia, mi hija…”

¿Cómo está conformada la familia de Karol G?

Estas palabras argumentarían que la intérprete está alejada de su hermana, quien funge como influencer y quien está pasando un severo problema legal. Por ello, resulta interesante saber quiénes son las personas “más cercanas” de Karol G.