7 ejercicios para mujeres de 50 a 60 años que pueden hacer en casa para bajar de peso rápido

Con la llegada de la primavera en puerta, aquí te diremos cuáles son los 7 ejercicios ideales para mujeres de 50 a 60 años que las hará bajar de peso rápido. Estas rutinas son efectivas, pero, de acuerdo con los expertos, la comida debe combinarse con la actividad deportiva para tener un mejor resultado; puesto que, la fórmula que manejan algunos atletas de alto rendimiento es: 80% comida, 10% actividad física y 10% descanso.

Te puede interesar: La rutina de ejercicios para tener el abdomen plano que puedes hacer incluso desde tu cama

7 ejercicios para mujeres de 50 a 50 años que son ideales para bajar de peso rápido

Plancha

La plancha es uno de los 7 ejercicios ideales para poder bajar de peso de manera rápida, y además es ideal para las mujeres de 50 a 60 años. Para hacerlo deberás colocarte como si fueras a hacer una flexión; pero los antebrazos serán los que sostengan tu peso, alza la espalda y coloca tu espalda lo más plano posible; quédate en esta postura durante 1 minuto y repite esto por lo menos 4 veces; puedes descansar entre 15 y 30 segundos.

|Foto de Maksim Goncharenok

Plancha de lado

La plancha de lado es otro de los ejercicios que son ideales para bajar de peso rápido; este se debe hacer cuando elijas uno de los dos lados; estira las piernas y con tu antebrazo apoya todo tu peso; aprieta el abdomen y después levanta tu cadera hasta que quedes en una línea recta.

|Foto de Yan Krukau

Dead Bug

El Dead Bug es sencillo, túmbate en el suelo mirando hacia el techo, estira los brazos y después una pierna colócala en modo cuquillas y súbela, haz una para cada pierna, con 8 repeticiones está bien.

|Foto de Polona Mitar Osolnik

Gateo del oso

Para este ejercicio deberás buscar un trayecto en tu casa puesto que avanzarás un par de metros. Apóyate sobre las palmas de las manos y los dedos de los pies; avanza con la mano derecha y el pie izquierdo al mismo tiempo y después regresa.

|Foto de Maksim Goncharenok

Sentadillas sin peso

Sentadillas sin peso, este ejercicio es para reforzar todas las piernas. Para hacerlo es necesario pararse, abrir las piernas a la altura de los hombros, estira los brazos y baja lo más que puedas; puedes hacer unas 20 repeticiones en 4 series.

|Foto de Monstera Production

Sentadillas con peso

Este ejercicio es el mismo que el anterior, pero en este caso puedes ocupar un par de botellas de agua, rellenas de arena y ocupa esto como si fueran unas pesas; si los recipientes son de 500 mililitros los puedes cargar sin problema con una sola mano, pero si es de un litro o 2, utiliza ambas manos, súbelas al pecho y baja. Realiza 12 repeticiones en 4 series.

Lagartijas

Las flexiones o también llamadas lagartijas puedes hacerlas de varias formas, si eres principiante, párate frente a la pared y haz el ejercicio, puedes hacer de 40 a 80 repeticiones; si ya tienes más fuerza, puedes hacerlas en el suelo colocando las rodillas y bajando lentamente.