Taxista baja de su auto a therian; “No me haga enojar que lo muerdo”

El fenómeno de los therians cada vez está cobrando más fuerza y esta vez se ha viralizado un video en donde uno de ellos es bajado de un taxi luego de que el conductor le dijera que su vehículo era solo para personas, aquí te contamos todo sobre este video del que todos están hablando.

¿Por qué bajaron a un therian de un taxi?

En TikTok se viralizó un video en el que se observa a un conductor de viajes por aplicación subir a una persona identificada como un therian. Sin embargo, el chofer se muestra desconcertado ya que dicha persona comienza a ladrar y a decirle que se identifica como un animal. “Soy un perro, señor y no me haga enojar que lo muerdo” fueron palabras que la mujer le dijo al chofer. Por esta razón el hombre tuvo que bajar a la mujer ya que argumentó que el auto era para personas, el chofer le dijo que debía utilizar la versión “pet” de la aplicación que traducido al español significa “mascota”.

La mujer en el video le explicó que iba con su “manada” y que no son pocos, que son muchos; una comunidad. Finalmente el hombre le dijo que debía bajarse de su auto ya que el vehículo estaba destinado para personas, no para alguien que se identifica como animal.

El video rápidamente ha ganado viralidad, ya que para muchos esto representa una especie de parodia debido al fenómeno enorme que se ha generado a partir de las personas therians; mismas que se identifican como animales.

¿Hay therians en México?

Recientemente se viralizó el video en donde se observa a una pareja de therians en un parque en Sinaloa. En dichas imágenes se observa a una pareja caminar sobre cuatro patas y correr. Sin embargo, este no es el único caso que ha sorprendido ya que se dió a conocer que un hombre de 42 años que se identifica como dálmata se encuentra en adopción ya que su cuidadora actual no puede hacerse cargo de él puesto que necesita cuidados especiales. Casos como estos han generado una serie de opiniones divididas ya que para algunas personas esto es consecuencia de un problema de salud mental, mismo que según los usuarios debe ser atendido.

Este fenómeno no es nuevo, surgió en los dos mil y su significado viene del griego therion que significa bestia. Sin duda, este caso se ha robado el foco los últimos días y ha abierto una nueva conversación sobre las personas que se identifican como animales.