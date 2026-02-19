3 ideas para reciclar un ventilador viejo y darle un segundo uso: obtendrás objetos útiles y decorativos para tu hogar

Todos nos hemos deshecho de un ventilador viejo porque simplemente deja de funcionar. No obstante, en un contexto en el que los artículos y objetos para el hogar se vuelven cada vez más costosos y las prioridades de gasto son otras, la mejor idea siempre será reciclar. Así, no sólo ayudas al medio ambiente, sino también a tu cartera. Dicho esto, te mostramos algunas ideas originales que te ayudarán a darle un segundo uso a ese ventilador viejo que tienes arrumbado: ¡Obtendrás objetos 100% útiles y decorativos para tu casa! Lo mejor de todo, es que los puedes personalizar a tu gusto. Sólo deja volar tu imaginación…

Sea cual sea su tamaño, las rejillas del ventilador son 100% útiles para crear diversos objetos y artículos para el hogar. Checa estas tres ideas fáciles y sencillas para reutilizarlas:



Fruteros: Desarma tu ventilador viejo y separa las rejillas para crear un frutero. Puedes hacer un diseño de dos pisos u otro con un toque más minimalista. ¿Qué te parecen este par de ideas?

Macetas: Si eres amante de las plantas, esto seguro te interesa. Usa las rejillas de tu ventilador para crear una maceta colgante. Si bien estos diseños lucen mejor en el exterior, puedes intentarlo dentro de casa. Aquí, un par de inspiraciones:

Lámparas: Otra idea ingeniosa que elevará la atmósfera de tu hogar, sin duda, son las lámparas colgantes. Usa las rejillas de tu ventilador para cubrir el foco y obtendrás lámparas de ensueño, sin invertir un peso y con un acabado hermoso. ¡Mira estas ideas!

Si bien estas son sólo algunas de las sugerencias más comunes y sencillas para darle una segunda vida a tu ventilador, tú puedes dejar volar tu imaginación y usar las rejillas para crear colgantes decorativos, repisas, almacenadores, mesas e, incluso, bancos. Las posibilidades son muchas, el chiste es reciclar.