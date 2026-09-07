Ariadna Cruz | DR

¿Quién es el papá de la hija de Ivonne Montero, una de las participantes en La Granja VIP segunda temporada?
Aunque su relación no duró mucho, la actriz recuerda con cariño al papá de su hija
Conecta
Aunque su relación no duró mucho, la actriz recuerda con cariño al papá de su hija
El actor ya tiene experiencia en realities, formó parte de MasterChef Celebrity, La isla y Survivor México
Llega con toda su experiencia en realities y su carácter directo
Su experiencia en los realities y amor por los animales podrían darle una ventaja
El ganador de la primera edición está de regreso y ya dio de qué hablar
La rivalidad no ha terminado y el Cazafantasmas se dijo dispuesto a otro enfrentamiento
Al lado de Malleza, el conductor compartirá en plataformas digitales todo lo que suceda en el reality
El conductor se mostró sorprendido por las publicaciones en redes sociales de su compañera
El comediante también pidió a los demás granjeros no juzgarlo antes de convivir con él
La conductora aprovecha su talento y pasión por la moda para lucirse