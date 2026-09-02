La Granja VIP Segunda Temporada: las dinámicas diarias que pondrán a prueba a los famosos

Este domingo 6 de septiembre dará inicio la segunda temporada de La Granja VIP que ya está dando de qué hablar. Aunque la lista final de los 20 granjeros que participarán aún no se ha revelado por completo, ya se sabe cuáles serán los desafíos diarios que enfrentarán.

Más allá del confinamiento y la convivencia diaria, lo que hace diferente a este reality show es que los famosos tienen que realizar diversas actividades propias de la vida en el campo, además de superar diversas pruebas físicas y mentales para mantenerse en la competencia.

A lo largo de la semana estas serán las dinámicas que realizarán los granjeros:

Lunes: Competencia por ser el capataz

La semana arranca con la prueba del capataz en la que los participantes compiten para convertirse en los líderes.

El puesto de capataz brinda inmunidad total. Además, el ganador tendrá acceso a una habitación privada y podrá asignar actividades al resto del grupo.

Martes de Nominación

El capataz se encargará de elegir a un peón y a un granjero para que se enfrenten en un reto. El que pierda quedará nominado de manera automática.

Miércoles de Asamblea

Los granjeros, con excepción del capataz, deben nominar a un compañero y explicar su decisión delante de todos. El participante con mayor número de menciones queda nominado.

Jueves de Salvación

Los participantes nominados tendrán la oportunidad de salir de la lista. Todos compiten en un reto que cambia cada semana.

Viernes de Traición

El participante que haya ganado la Salvación puede elegir a otro granjero para quitarlo de la lista de nominados, pero debe poner a otro en su lugar.

Domingos de Gala

Todos los domingos a las 8 p.m. se realizarán las galas de eliminación. El público tendrá la oportunidad de votar para salvar a los participantes nominados a través de la aplicación de TV Azteca o en el sitio oficial del programa.

El nominado con menos votos deberá abandonar la competencia, pero podrá nominar directamente a otro de compañero a través de la dinámica que se conoce como el Legado.

