Así puedes convertir tu celular en un router de viaje para ofrecer internet
Existe una forma de tener WiFi en cualquier sitio. Un simple truco te ayudará a mantenerte conectado estés donde estés.
Si estás pensando viajar dentro de poco, en esta nota aprenderás cómo puedes hacer para tener WiFi permanentemente gracias a tu smartphone. A través de la función WiFi portátil o hotspot en tu dispositivo, tendrás un pequeño router personal que te mantendrá conectado las 24 horas.
La tecnología, ¿beneficia o perjudica el desarrollo de los niños?
De esta manera no tendrás que disponer de las redes públicas de WiFi para tener conexión, solamente debes configurar correctamente tu smartphone y lograrás estar siempre en línea.
¿Cómo convertir tu smartphone en un router de viaje?
Pero tener WiFi gratis desde cualquier lugar con tu smartphone solo necesitas tener datos móviles activos y seguir los siguientes consejos.
Si tienes un smartphone con Android tienes que ir a Configuración Red de Internet, Zona WiFi o Conexión Compartida, o bien activar el icono Hotspot desde el panel rápido. Allí asignarás una contraseña segura y así puedes elegir qué dispositivos pueden conectarse a tu red WiFi.
En caso de que tengas iPhone, debes ingresar Ajustes, luego a Punto de Acceso Personal y ahí encontrarás la conexión a WiFi que será por un Bluetooth o por cable USB. Incluso, algunos modelos permiten personalizar el nombre de tu red.
Esta función te salvará en momentos donde no tienes otras zonas de WiFi disponibles en el lugar donde te encuentres y así estarás conectado durante todo tu viaje. Solo recuerda que debes tener los datos suficientes para poder acceder a este beneficio.
¿Cómo compartir conexión WiFi desde tu smartphone?
Las configuraciones también te permiten compartir WiFi por USB, conectando tu dispositivo al ordenador y activando la opción de anclaje a red USB. Otra de las formas es utilizar el Bluetooth. En este caso los dos dispositivos que desean conectarse deben ingresar al menú de Conexión y activar el intercambio de datos.
Debes tener en cuenta que utilizar tu smartphone como router consume la batería del mismo rápidamente. De manera que lo recomendable es mantenerlo conectado todo el tiempo para que no se te apague, y evitar el uso de varias aplicaciones simultáneas ya que esto reduce el rendimiento de la red compartida.