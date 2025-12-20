Natalia Subtil revela que tiene una fuerte enfermedad; este es su estado de salud

Natalia Subtil, modelo brasileña y ex pareja de Sergio Mayer Mori, preocupó a muchos de sus seguidores al revelar que se sometió a un tratamiento médico. Sin embargo su estado de salud ha generado diversas preguntas. Aquí te contamos qué sucedió.

¿Qué enfermedad tiene Natalia Subtil?

A través de su cuenta X, la modelo realizó declaraciones diciendo “Acabo de salir del hospital Ángeles, hice una biopsia por primera vez para descubrir qué enfermedad tengo! 2025 termina así” Ante este mensaje muchos de sus seguidores han manifestado un gran apoyo y se solidarizan con ella por pasar por un momento complicado, sobre todo en estas fechas.

La ex participante de Masterchef Celebrity no especificó qué tipo de biopsia se realizó ni con qué intención. Sin embargo, la biopsia ocurrió de manera urgente lo que llevó a muchas personas a pensar que su estado podría ser delicado. Sin embargo, la modelo en redes sociales se muestra estable, haciendo contenido y manteniendo una actitud positiva.

¿Qué enfermedades ha tenido Natalia Subtil?

Natalia Subtil es una modelo brasileña, que ya antes ha hecho declaraciones sobre otros padecimientos, pues hace dos años dijo que padecía psoriasis, la cual es una enfermedad crónica en la piel, misma que es auto inmune, sin cura y la cual tuvo a raíz de la pandemia. Mencionó que el tratamiento es de manera interna, y que todo se ocasionó a raíz del estrés y sentimientos de ansiedad y depresión. Su cuerpo no resistió tanto que se transformó en una enfermedad que no tiene cura.

Sobre el padecimiento ha dicho que no tiene dolores fuertes, que incluso olvida que tiene esa enfermedad. La modelo se ha mostrado siempre muy positiva ante de la enfermedad, saliendo adelante y sobre todo atendiendo cada padecimiento con profesionales de la salud ya que es una mujer que trabaja en diversos proyectos por lo que su estado de salud debe mantenerse lo más estable posible.