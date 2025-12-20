VIDEO: Renata Notni le jala el cabello a Diego Boneta en pleno concierto de Bad Bunny y el momento se vuelve viral

El conejo malo durante sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros ha contado con la presencia de diversas figuras públicas en La Casita. Algunos de ellos fueron Diego Boneta y Renata Notni, quienes se viralizaron en un video donde se ve a la actriz jalar de manera fuerte el cabello de Boneta, los usuarios reaccionaron criticando fuerte a Notni y manteniendo una postura de desaprobación ante el hecho.

¿Por qué Renata Notni le jalo el cabello a Diego Boneta?

En el video que ya circula en redes sobre la pareja se puede observar como la actriz parece estar molesta, mientras que Boneta la ignora, pero se muestra disgustado. Algunos usuarios de redes dijeron que la acción fue violencia, lo que demuestra que viven una “relación tóxica”, que si el caso hubiera sido al revés y Diego la hubiera jalado del cabello ya lo estarían “cancelando”.

Por otro lado, una usuaria de internet comentó que ella trabajaba en un hotel en el que en una ocasión la pareja se hospedó, pero que tuvieron una discusión tan fuerte que a Boneta tuvieron que darle otra habitación. Ante esto la pareja no ha emitido ninguna respuesta, declaración o algún tipo de entrevista. Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre en público.

#lagatachismosa ♬ sonido original - La Gata Chismosa @la.gata.chismosa Chismosos, el chisme está que arde 🔥 En el concierto de #badbunny se filtró un video que ya está dando mucho de qué hablar 👀🎶. En las imágenes aparece #RenataNotni visiblemente molesta, mientras #DiegoBoneta parece ignorarla durante el show. Según testigos, la tensión fue subiendo poco a poco hasta que Renata, ya enojada, comenzó a reclamarle algo a Diego frente a todos. Incluso aseguran que hubo un jalón de pelo, lo que provocó una reacción inmediata de molestia por parte del actor 😳🔥. Personas cercanas dicen que Diego estaba platicando con más gente y, cuando volteó, Renata empezó el reclamo… y ahí se desató todo el momento incómodo. ¿Qué opinan, chismosos? ¿Drama de pareja o simple malentendido? 👀💬 👉 Suscríbanse para no perderse ningún chisme, porque aquí siempre traemos TODO 😼🔥 #chismesito

¿Qué peleas han tenido Diego Boneta y Renata Notni?

A pesar del escándalo que se generó con la pareja, esta no es la primera vez que ambos protagonizan un percance de este tipo. El año pasado, en 2024, se viralizó un video en el que se ve muy molesta a Renata Notni reclamando algo al actor en un concierto, mientras él también se nota disgustado, pero la ignora.

Ante este hecho la actriz dió declaraciones pues dijo que ese día no estaban discutiendo, pero que cómo cualquier pareja claro que tienen peleas, sin embargo que estaban en uno de los mejores momentos de su relación. “Somos una pareja completamente normal, que tenemos problemas”, fue lo que dijo. En esa declaración también dijo que no tiene ninguna prisa por casarse y que tampoco se deja llevar por presiones sociales.

La pareja actualmente tiene más de cuatro años de relación. Ambos se acompañan en diversos eventos sociales y se muestran mucho amor y apoyo como pareja en redes sociales además de que comparten los viajes y momentos únicos que viven. A pesar de los rumores de separación, la pareja continúa unida.