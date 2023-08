¿Cómo mejorar el Wi-Fi en casa sin repetidores?

Probablemente has escuchado de los repetidores de Wi-Fi, los cuales son dispositivos que se encargan de recibir la señal del router y potenciar para que el internet llegue a más espacios de la casa. Pero si no quieres o no puedes adquirir un repetidor, existe una alternativa para mejorar el Wi-Fi.

Por ejemplo, puedes usar algún viejo ordenador para mejorar el Wi-Fi. En este sentido, una computadora vieja no sería tan práctica como un router, pero podría sacarte de algún apuro, especialmente si tu señal de internet no alcanza a cubrir todas las habitaciones de la casa.

Cabe destacar que para usar una computadora vieja para mejorar el Wi-Fi necesitas una tarjeta de red de calidad. Ahora que, si la que tiene integrada no funciona, es posible comprar una externa USB, ya que son económicas y garantiza buena recepción y repetición de señal.

Así mismo, puedes conectar la computadora al router directamente por cable para asegurar la mayor señal de Wi-Fi posible. Por ejemplo, si tienes una PC Windows, puedes utilizar sus funciones para crear una red Wi-Fi virtual y así, transformarla en un potente repetidor.

También puedes utilizar tu smartphone para mejorar el Wi-Fi

Si conservas tu celular anterior y la señal de tu internet no llega a todos los rincones de tu casa, puedes utilizar tu smartphone como repetidor de Wi-Fi y potenciar la señal. Claro que, es necesario que tengas un adaptador Ethernet a USB, ya que tendrás que conectar el celular al router por medio de este cable.

Otro de los beneficios de utilizar el smartphone como repetidor de Wi-Fi, es que si tiene una tarjeta SIM y un plan de datos, fácilmente se puede crear una red Wi-Fi virtual y compartirla con otros dispositivos.

