Ellos son los mexicanos calificados como los mejores vestidos del 2025

Sin duda, 2025 fue un año en el que la moda, las tendencias, marcas y diseños que resaltaron muchas celebridades acapararon toda la atención. Sin embargo, solo algunos lograron posicionarse en los mejores lugares y ganarse el reconocimiento por sus looks impresionantes. Te contamos quienes fueron las personalidades mexicanas mejor vestidas del año.

¿Qué mujeres mexicanas fueron las mejor vestidas de 2025?

Belinda, cantante y actriz que participó en Mentiras La Serie, fue una de las celebridades que más brilló por sus looks impresionantes. Siempre combinó elegancia y marcas de lujo sofisticadas con un toque juvenil y actual, todo esto siempre acompañado de accesorios, bolsas, peinado y maquillaje que la hizo resaltar entre la multitud.

La actriz Eiza Gonzalez, misma que está debutando en Hollywood y el cine internacional definitivamente debía estar en esta lista ya que durante las alfombras rojas y eventos sociales a los que se presentó, siempre mantuvo estilos elegantes, refinados, que daban a notar su carácter y profesionalismo. Siempre con una belleza inigualable.

Loreto Peralta también forma parte de las mujeres que mejor se vistieron este año, la joven que hizo su debut con Eugenio Derbez en No se aceptan devoluciones, es una mujer que ha destacado en redes sociales por hacer colaboraciones con marcas de belleza y moda donde siempre se le ve portando looks llenos de frescura que resaltan sus facciones, figura y belleza en general. Por otro lado, dentro de la lista también se encuentran figuras como Michelle Salas y Renata Notni.

¿Qué hombres mexicanos fueron los mejor vestidos de 2025?

Los hombres este año revolucionaron el mundo de la moda saliendo de lo convencional, de lo conocido y de lo tradicional, pues apostaron por arriesgarse a usar tendencias, color, textura y accesorios. Uno de los nombres que encabezan la lista es Juan Pablo Medina, actor que hizo uso de color en trajes, saliendo del negro básico. El artista Humbe, apostó por accesorios como bolsas y lentes, lo cual mantenía viva la frescura y juventud en cada look. Patricio Campillo, diseñador mexicano, sobresalió este año con cada modelo que lucía, pues cada pieza fue personalizada, llena de elementos contemporáneos, elegantes y sofisticados que lo posicionaron en uno de los lugares más importantes de hombres que se vistieron increíble este año.