Bebé nace con 26 dedos y la consideran una diosa hindú: FOTOS

El mundo no deja de sorprendernos y recientemente se dio a conocer el caso de un bebé que nació al norte de la India con la insólita cantidad de 26 dedos, por lo que muchos lo consideran como la reencarnación de una deidad hindú.

¿Dónde sucedieron los hechos?

El caso tuvo lugar en Rajasthan, India, donde una pequeña nació con una alteración genética poco común, ya que en cada una de sus extremidades tiene más dedos de lo habitual. Sin embargo, los médicos aseguraron que esta condición no alterará su salud.

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“No hay ningún daño por tener 26 dedos, pero es una anomalía genética. Por lo demás, la niña está absolutamente sana”, declaró el doctor BS. Soni a Newflash.

¿Cómo es la bebé que nació con 26 dedos? Bharatpur, también conocida como la ‘bebe milagro’, nació en el estado de Rajasthan con 14 dedos en las manos y 12 en los pies, es decir, tiene siete dedos en cada mano y seis dedos en cada pie, lo que da un total de 26.

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¿Es la reencarnación de una deidad?

Como mencionamos anteriormente, muchos creen que la bebé es una reencarnación de Dholagarh Devi, una deidad hindú que tiene un templo cerca del lugar donde nació Bharatpur, también conocida como la ‘bebé milagro’.

La condición de la pequeña lejos de generar preocupación, ha dado dicha y felicidad a los pobladores y familiares de la menor, pues muestran júbilo ante “la nueva diosa” que tiene 26 dedos en total.

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A baby born with 26 fingers and toes in India is being hailed as “reincarnation of Hindu goddess” pic.twitter.com/F717W0tkcE — Daily Loud (@DailyLoud) September 19, 2023

¿Qué dijeron sus padres?

Serju Devi, madre de la niña que nació con 26 dedos, confesó a medios locales que está emocionada por la condición de su pequeña y, sobre todo, porque la relacionan con Dholagarh Devi, deidad hindú.

Por su parte, el hermano de la madre agregó que están muy emocionados por los rasgos de la pequeña Bharatpur: “Mi hermana ha dado a luz a un bebé que tiene 26 dedos y estamos considerando que sea la reencarnación de Dholagarh Devi. Estamos muy felices”.

