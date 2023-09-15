Belinda reacciona al nacimiento de la bebé de Cazzu y Nodal

El día de ayer les informamos sobre el nacimiento de la bebé de Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli. La noticia fue confirmada por ambos cantantes, quienes compartieron su felicidad en sus respectivas redes sociales. Sin embargo, tras el nacimiento de la niña, todos los ojos se pusieron sobre Belinda, exprometida del cantautor mexicano.

¿Cómo confirmaron la noticia?

Después de meses de espera y misterio, la pareja al fin le dio la bienvenida a su bebé, que nació ayer jueves 14 de septiembre de 2023, de acuerdo con la publicación que Christian Nodal y Cazzu compartieron en sus respectivas publicaciones “14-09-23”.

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El cantautor mexicano y la ‘Nena Trampa’ compartieron una tierna fotografía en sus respectivas cuentas de Instagram, en donde se les ve tomados de la mano sosteniendo la manita de su pequeña hija.

¿Cómo reaccionó Belinda al nacimiento del bebé de Nodal y Cazzu? Tras el nacimiento de la bebé de Christian Nodal y Cazzu, las miradas se postraron sobre Belinda, quien fue pareja del intérprete de “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “Vivo en el 6”, entre muchas otras canciones. La también actriz, incluso estuvo comprometida con el sonorense.

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Momentos después de que la ‘Nena Trampa’ y Nodal compartieran el nacimiento de su bebé, a través de una tierna fotografía, Belinda compartió una imagen en sus historias de Instagram que llamó mucho la atención.

En su publicación, Belinda dejó en claro que está totalmente enfocada en su trabajo, pues presumió una imagen de la cinta “Trolls”, saga animada en la cual ha dado voz a Poppy, personaje principal.

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¿Cuál fue la reacción de Belinda al embarazo de Cazzu?

Anteriormente Belinda ya había sido cuestionada sobre el embarazo de Julieta Emilia Cazzuchelli, en aquella ocasión la intérprete de “Ángel”, “Boba niña nice” y “Amor a primera vista”, le deseó felicidad a la nueva familia y le pidió a la prensa que no le volvieran a preguntar sobre el tema.

“Les pido por favor si quiero pedirles, aprovecho esta cámara para pedirles que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto”, declaró y aseguró que “un bebé es una gran bendición”.