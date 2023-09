Christian Nodal y Cazzu se convierten en padres: así le dieron la bienvenida a su bebé

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, por lo que Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli están conscientes de ello, ya que ambos famosos le dieron la bienvenida a su primer bebé.

La noticia fue confirmada por el intérprete de “Botella tras botella”, “Ya no somos ni seremos”, “No te contaron mal”, “Vivo en el 6” y “Probablemente”, entre otras, en sus redes sociales donde compartió una fotografía de la manita de la bebé.

Después de meses de espera y misterio, la pareja al fin le dio le bienvenida a su bebé, el cual nació este jueves 14 de septiembre del 2023, esto de acuerdo con la publicación de Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli compartieron en sus respectivas publicaciones “14-09-23”.

¿Cómo confirmaron la noticia? El cantautor mexicano y la ‘Nena Trampa’ compartieron una tierna fotografía en sus respectivas cuentas de Instagram, en donde se les ve tomados de la mano sosteniendo la manita de su pequeña hija.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Después de que los famosos compartieran la noticia en redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar, ya que amigos, familiares y fans de inmediato se hicieron presentes con decenas de comentarios.

“Qué increíble traer al mundo a una niña linda que tendrá todo el talento de los dos papás”, “Emoción total que la bebé ya llegó, mucha luz”, “Lo que pasó entre Beli y Nodal es cosa del pasado gente, la llegada de un bebé es sólo luz y amor, así que no manchemos este momento con comentarios negativos cuando todo lo que importa ahorita es darle la mejor vibra al nuevo angelito para la vida de los dos”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo reveló Cazzu que estaba embarazada?

Cabe mencionar que la cantante argentina confirmó que estaba embarazada de Christian Nodal durante el último concierto que ofreció en su país natal el pasado 15 de abril. En aquel entonces subió al escenario y, sin decir una sola palabra, presumió su pancita al estilo Rihanna.