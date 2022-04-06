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FOTOS | Camilo y Evaluna se convirtieron en papás, ¡ya nació Índigo!

La pareja del momento recibió a Indigo durante la mañana de este miércoles 6 de abril. ¡Ya nació el bebé de Evaluna y Camilo!

Por: TV Azteca

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